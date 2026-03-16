Helft van Nederlanders weet niet wat passende zorg is

Grofweg de helft van de Nederlanders weet niet wat passende zorg is. Dit concludeert VGZ op basis van een enquête die Ipsos heeft uitgevoerd. Dit terwijl in de nieuwe zorgplannen van het kabinet de term een prominente rol heeft.

In het onderzoek zijn duizend mensen gevraagd naar hun ideeën over wat zij denken dat passende zorg is en wat ermee bedoeld wordt door het kabinet.

Haagse term voor bezuinigen

Ongeveer de helft van de ondervraagden heeft wel een idee wat het is, vertelt een woordvoerder van de verzekeraar. Zo wordt er gedacht aan zorg op maat en zorg die op de persoon is afgestemd. Een klein deel merkt ook op dat bij passende zorg kritisch gekeken wordt naar welke zorg wel verleend wordt en welke niet.

Maar de andere helft heeft vaak geen idee. Ook is er vaak een negatieve connotatie. Zo zijn er reacties als: “Een mooi woord voor ‘de geldkraan dichtdraaien’”, “Een typische Haagse term voor ‘we gaan bezuinigen’” en “Het klinkt als een eufemisme voor bezuiniging”. Veel van de ondervraagden vinden de term nietszeggend: “Inhoudsloos containerbegrip” en “Dat is best een vage term”.

Coalitieakkoord

Passende zorg is een van de paradepaardjes uit het coalitieakkoord als het gaat om de gezondheidszorg. In totaal komt het woord zeven keer voor in het akkoord. Concreet wil de coalitie bijvoorbeeld de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg afschaffen, gekoppeld aan “het streven naar passende zorg”.

In het licht van passende zorg wordt ook de “doelmatigheid in de Wlz” verbeterd en passende zorg wordt ook genoemd door de coalitiepartijen wanneer het gaat om welke behandeling onder de jeugdzorg valt. “Passende zorg is de norm en waar mogelijk vergoeden we alleen bewezen effectieve jeugdzorg.”

In het Ipsos-onderzoek is verder te zien dat één op de tien Nederlanders negatief is over ouderenzorg in hun regio. VGZ signaleert juist dat de wachtlijsten voor ouderenzorg kleiner worden. Maar Nederlanders vrezen een tekort aan plekken in het verpleeghuis en een tekort aan personeel in de sector.

Verder zegt één op de acht ondervraagden dat zij negatief zijn over de ggz in de eigen regio, vooral door de lange wachttijden. Vooral jongeren ervaren de ggz in hun regio negatief door de wachttijden.