Helft verpleegkundigen wil misschien doorwerken na pensioen

V&VN hield een peiling over de toekomst van het vak onder ruim 2000 zorgprofessionals. Van de verpleegkundigen en verzorgenden geeft 19 procent aan door te willen werken na het pensioen als dat zou kunnen en 34 procent zegt misschien. Voorzitter Bianca Buurman: “Er is dus een heel groot arbeidspotentieel van zorgblijvers dat we nog kunnen aanspreken. Dan moeten werkgevers dat doorwerken wel zo goed mogelijk faciliteren.”

Gastlessen

V&VN heeft op de ‘Dag van de Verpleging’ honderden verzorgenden en verpleegkundigen bereid gevonden om gastlessen te geven over het vak op basis- en middelbare scholen in het hele land. Uit dezelfde peiling blijkt ook dat 77 procent goede stagebegeleiding of een eerlijke stagevergoeding het allerbelangrijkst vindt. Dit wordt gevolgd door een aantrekkelijk startsalaris.

Stille ramp

Respondenten geven ook bijna unaniem aan dat ze graag een nationale arbeidsmarktstrategie of een plan van aanpak zien om de instroom in de onmisbare beroepen te verhogen. Volgens de laatste prognoses is het tekort in de zorg 266.000 mensen in 2034. V&VN noemt dat ‘een stille ramp in de maak’.

Trots

Zorgprofessionals oefenen met passie hun vak uit; 93 procent is trots op het vak. Bijna driekwart zegt het werk te doen omdat ze iets betekenen voor mensen in kwetsbare momenten. Ze vinden het dankbaar en motiverend werk. Ruim de helft geeft aan in de zorg te werken omdat ze zo bijdragen aan de gezondheid, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van hun patiënt of cliënt.

Buurman: “Ik ben ongelooflijk trots dat zoveel collega’s zich voor de actiedag GeneratieZorg hebben aangemeld. Dit is het vak van de toekomst – en dat mogen we laten zien. Zonder ons kan de maatschappij niet.”