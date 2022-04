Helpt pepermunt tegen niet-verklaarbare buikpijn?

Ziekenhuizen gaan kinderen pepermuntjes geven om te kijken of de snoepjes helpen tegen niet-medisch verklaarbare buikpijn. Het is bekend dat pepermuntolie volwassenen enigszins kan helpen bij darmproblemen; het kan de darmspieren ontspannen en de pijn verminderen. Nu willen de onderzoekers erachter komen of ook kinderen vanaf acht jaar er doeltreffend mee kunnen worden geholpen en of dat ook ook gewoon met pepermuntjes kan.

Dat meldt het aan het onderzoek deelnemende St. Antonius Ziekenhuis, met vestigingen in Utrecht Leidsche Rijn en Overvecht, Nieuwegein, Woerden, Houten, Mijdrecht, De Meern en Tiel. In totaal doen dertien ziekenhuizen mee.

Buikpijndagboek

De 240 kinderen krijgen acht weken lang of (Wilhelmina-)pepermuntjes, of pepermuntoliecapsules of placebocapsules. Daarna worden ze nog vier weken gevolgd. Drie maanden lang moeten ze een ‘buikpijndagboek’ invullen via een app. Daarin moeten ze melden hoe vaak ze buikpijn hadden, hoe erg de buikpijn was en of er extra pijnstillers zijn geslikt. Ook wordt gevraagd naar bijvoorbeeld schoolverzuim. (ANP)