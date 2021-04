Henk Nies en Irene Veerkamp nieuwe toezichthouders bij AxionContinu

AxionContinu heeft twee nieuwe toezichthouders. Per 1 januari is Irene Veerkamp lid geworden van de raad van toezicht en per 1 mei Henk Nies.

Irene Veerkamp (53) is sinds mei 2018 directeur financiën en control in het Zaans Medisch Centrum (ZMC). Naast haar functie in het ZMC is zij secretaris van Stichting Goed Contact, een professioneel en zakelijk netwerk voor vrouwen en voorzitter van de Stichting Vrienden van het ZMC. Ze heeft ruime ervaring als MT lid op het gebied van financiën en zij heeft ervaring met ICT en verandermanagement. Binnen de raad van toezicht van AxionContinu wordt Veerkamp lid van de auditcommissie die zich toelegt op zorgfinanciën, risicomanagement, compliance, vastgoed en I&A.

Henk Nies (65) is directeur Strategie & Ontwikkeling bij Vilans, het landelijke kenniscentrum in de langdurende zorg en is bijzonder hoogleraar Organisatie en beleid van zorg aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Een van zijn nevenfuncties is het lidmaatschap van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland. Daarnaast is hij medeoprichter en thans weer bestuurslid van Eurocarers, de Europese organisatie voor mantelzorgers. Binnen de raad van toezicht van AxionContinu wordt Nies lid van de commissie Kwaliteit en veiligheid.

AxionContinu biedt wonen, zorg en revalidatie, thuis of in één van de 15 locaties in Utrecht en omgeving. Ruim 2000 medewerkers en 1000 vrijwilligers bieden zorg en ondersteuning aan ruim 2500 cliënten.