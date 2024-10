Herdenkingen in Rotterdam voor drie slachtoffers schietpartijen

In Rotterdam wordt op verschillende plaatsen stilgestaan bij de drie mensen die op 28 september vorig jaar om het leven kwamen bij twee schietpartijen. De 39-jarige Marlous en haar 14-jarige dochter Romy werden gedood op het Heiman Dullaertplein in de wijk Delfshaven. Niet lang daarna kwam huisarts Jurgen Damen in het Erasmus MC om het leven.

In samenspraak met nabestaanden, omwonenden en andere betrokkenen heeft de gemeente Rotterdam een aantal bijeenkomsten voor hen gefaciliteerd. Burgemeester Ahmed Aboutaleb zal er een toespraak houden. In een interview met het AD blikt Stefan Sleijfer, voorzitter raad van bestuur van het Erasmus MC, een jaar na het drama terug.

Bijeenkomsten

Vrijdag was er al een besloten bijeenkomst in het Erasmus MC voor Damen. De huisarts wordt zaterdagmiddag ook herdacht op Katendrecht in Rotterdam-Zuid, niet ver van de huisartsenpraktijk waar hij werkzaam was. Tijdens de bijeenkomst wordt een bankje ter nagedachtenis aan hem onthuld, worden bloemen gelegd en wordt een minuut stilte gehouden. Aboutaleb zal ook hier spreken.

Op het Heiman Dullaertplein worden die dag Romy en Marlous in een besloten bijeenkomst herdacht.

De Rotterdammer Fouad L., buurman van Marlous en Romy, wordt verdacht van het doodschieten van zijn buurvrouw en buurmeisje in hun huis en Damen in een collegezaal van het Erasmus MC. De inleidende rechtszittingen tegen hem zijn al begonnen. Naar verwachting begin 2025 volgt de inhoudelijke behandeling van de zaak in de Rotterdamse rechtbank. (ANP)