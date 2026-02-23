Hermans en Sterk beëdigd als zorgministers

Sophie Hermans (VVD) en Mirjam Sterk (CDA) zijn beëdigd als nieuwe zorgministers. Hermans is minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Sterk minister van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport. Er komen geen staatssecretarissen op het departement.

Hermans is van huis politicoloog, loopt al sinds 2012 rond in Den Haag en bekleedde diverse functies binnen de VVD. Sterk is opgeleid als theoloog en werkte onder meer als docent en gevangenispredikant. Beide bewindspersonen hebben geen achtergrond in de zorg, maar wel in de politiek. Dat leidde tot wisselende reacties uit het zorgveld, blijkt uit een poll van Zorgvisie.

Aangezien Hermans in het vorige kabinet al minister (en vice-premier) was, hoefde zij niet opnieuw de eed of belofte af te leggen. Mirjam Sterk deed dit wel.

D66 levert tien bewindspersonen aan het kabinet Jetten, VVD negen en CDA acht. Staatssecretaris Sandra Palmen, die over het herstel van het toeslagenschandaal gaat, is partijloos. Kort na de beëdiging verschijnen de ministers op het bordes van Paleis Huis ten Bosch voor de traditionele foto.