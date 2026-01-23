Skipr

Hersenstichting: Aantal Nederlanders met hersenaandoening neemt fors toe richting 2050

,

Het aantal Nederlanders dat moet leven met een hersenaandoening zal richting 2050 drastisch stijgen. Vooral het aantal mensen met dementie neemt explosief toe met bijna een verdubbeling ten opzichte van 2022. Dat meldt de Hersenstichting donderdag op basis van geactualiseerde prognoses van het RIVM.

De cijfers schetsen een zorgwekkend toekomstbeeld voor de volksgezondheid. Naar verwachting hebben in 2050 ruim een half miljoen mensen dementie, een stijging van 94 procent. Ook de groep die leeft met de blijvende gevolgen van een beroerte groeit fors met 43 procent tot 758.400 personen.

Parkinson

Voor de ziekte van Parkinson wordt een toename van 47 procent voorzien. Naast neurologische aandoeningen wordt verwacht dat in 2050 ruim twee miljoen Nederlanders kampen met psychische problemen, zoals angst-, dwang- of stemmingsstoornissen.

Volgens David Verschoor, directeur van de Hersenstichting, vragen de cijfers om acute aandacht voor preventie en onderzoek. De stijging wordt deels veroorzaakt door de vergrijzing, maar ook door medische vooruitgang.

Doordat de overlevingskans na bijvoorbeeld een beroerte toeneemt, moeten meer mensen langer leven met chronische beperkingen. Dit zal leiden tot een enorme toename van de druk op de professionele zorg, mantelzorgers en de maatschappelijke kosten.

