Hersenstichting investeert 378.000 euro in migraine-onderzoek

De onderzoekers willen dit bereiken door mensen die regelmatig last hebben van migraine voor een langere periode thuis te volgen. Dit wordt onder andere gedaan met speciale ‘caps’ waarmee de gevoeligheid van de hersenen gemeten kan worden. Dit meldt de Hersenstichting vandaag op de ‘dag van de migraine.’

Het bedrag van 378.000 euro gaat naar een groot Medical Delta-onderzoek, waarin wetenschappers van verschillende universiteiten met elkaar samenwerken.

Migraine

Migraine is een veelvoorkomende hersenaandoening met onvoorspelbare hoofdpijnaanvallen. Deze hebben grote persoonlijke en ook maatschappelijke gevolgen. De oorzaken van een migraineaanval zijn nog niet precies bekend. Wel is bekend dat mensen met migraine overgevoelig zijn voor bepaalde prikkels, zoals vermoeidheid, stress of menstruatie. Vaak is het een combinatie van oorzaken die voor een migraineaanval zorgt.

Gelijktijdige meting

Op dit moment zijn er geen betrouwbare methoden die de gevoeligheid van de hersenen voor een naderende migraineaanval aangeven. Een migraineaanval wordt veroorzaakt door een persoonlijke combinatie van triggers en de gevoeligheid van de hersenen op dat moment. Alleen door beide tegelijkertijd te meten, kan een verhoogde kans op een migraineaanval worden vastgesteld. De onderzoekers willen persoonlijke triggers van een migraineaanval in kaart brengen door een vernieuwend elektronisch hoofdpijndagboek te gebruiken. Tegelijkertijd meten de deelnemers thuis hun hersenactiviteit met behulp van zogenoemde ‘caps’, die zij gemakkelijk zelf op kunnen zetten. Op deze manier kunnen de onderzoekers ook naar de veranderende gevoeligheid van de hersenen in de periode vóór een migraineaanval kijken.

Thuismonitoring

“Met dit onderzoek zijn wij de eersten die migrainepatiënten in hun thuisomgeving, waar ze hun natuurlijke triggers ondergaan, monitoren”, zegt hoogleraar Gisela Terwindt (LUMC), hoofdaanvrager van het onderzoeksproject. “Op deze manier krijgen we het beste beeld van de persoonlijke combinatie van triggers en de veranderende gevoeligheid van de hersenen in aanloop naar een aanval.”

Hoogleraar Arn van den Maagdenberg (LUMC), een van de onderzoeksleiders van het wetenschappelijke programma Medical NeuroDelta en mede-aanvrager van het project, vertelt dat de technologie om thuismetingen uit te voeren wordt verbeterd. “We passen een recent ontwikkelde technologie met nieuwe caps toe, zodat migrainepatiënten de metingen thuis zelf kunnen uitvoeren.”

Hoofdpijn-app

“Door informatie uit de hoofdpijn-app te combineren met metingen van hersenactiviteit, leidt dit onderzoek tot een eerste methode en eerste inzicht om migraineaanvallen te voorspellen. Uiteindelijk hopen we dat mensen met migraine meer controle over hun hoofdpijnaanvallen krijgen. Bijvoorbeeld door op dagen dat je hersenen gevoeliger zijn, tijdig maatregelen te nemen”, zegt Remco van Veen, manager Kennis en Innovatie bij de Hersenstichting.