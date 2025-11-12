Hilton Zorg en Welzijn failliet verklaard

Zorgaanbieder Hilton Zorg en Welzijn uit Limburg is failliet verklaard door de rechtbank in Maastricht. Dat meldt L1Nieuws.

Stichting Hilton Zorg moest eind september de zorg staken en cliënten aan andere zorgaanbieders overdragen na een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Hilton Zorg en Welzijn biedt wijkverpleging, verzorging, begeleiding en huishoudelijke hulp in Zuid-Limburg. Er waren elf mensen in dienst. De website is nog steeds online.

Niet deskundig

De inspectie constateerde in september dit jaar dat de aanbieder de actuele zorgbehoefte van de cliënten onvoldoende vastlegde. Ook zijn niet alle zorgverleners voldoende deskundig, passend bij de zorgbehoefte van hun cliënten, stelde de toezichthouder.

Eind vorig jaar legde de IGJ de zorgaanbieder al een aanwijzing op. In mei volgde een last onder dwangsom van 12.000 euro om dit af te dwingen.



Nu valt officieel het doek. De curator kon volgens L1Nieuws nog niet vertellen of het onderzoek van de IGJ ook de aanleiding was voor het faillissement.