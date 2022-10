Historische school in Almelo verbouwd voor Thomashuis en Herbergier

Dat meldt dagblad Tubantia op 20 oktober. De sloopwerkzaamheden in delen van de markante school zijn inmiddels begonnen. De karakteristieke gevel blijft intact. In het schoolgebouw komen woon-zorgeenheden voor zestien ouderen met dementie, geëxploiteerd door de Herbergier. Op het terrein achter de school komen negen nieuwe wooneenheden voor mensen met een verstandelijke beperking voor het Thomashuis. In beide zorghuizen komen ‘zorgkoppels’ in een personeelswoning te wonen.

Nieuwe zorgbestemming

De Drie Notenboomen huurt het pand – dat vijf jaar leegstond – van eigenaar Beter Wonen. Er was een sloopvergunning aangevraagd, maar die is nooit verstrekt. Beter Wonen is blij met de nieuwe zorgbestemming van het historische pand.