Hitte leidde tot enkele extra patiënten op spoedeisende hulp

In ziekenhuizen heeft de hitte van de afgelopen dagen tot enkele extra spoedgevallen geleid, maar veel waren dat er niet. Zo kwamen bij ziekenhuis VieCuri in Venlo dinsdag twee patiënten binnen die oververhit of onwel waren geraakt. Het OLVG in Amsterdam hielp enkele patiënten binnen die waren gevallen met scooters. Dat kwam op zich niet door het warme weer, maar ze liepen wel fikse schaaf- en brandwonden op doordat ze luchtige kleding zoals teenslippers of korte broeken droegen.

Diverse andere ziekenhuizen laten aan het ANP weten dat op hun SEH weinig te merken was van de hoge temperaturen. “De inwoners van ons verzorgingsgebied hebben de adviezen in verband met de hitte goed in acht genomen”, aldus een woordvoerder van het Brabantse Bravis Ziekenhuis. Op de SEH’s van Bravis in Roosendaal en Bergen op Zoom kwam niemand binnen met klachten die aan de hitte te wijten waren.

Ook het LUMC in Leiden, het JBZ in Den Bosch en het ETZ in Tilburg hadden geen bijzonderheden te melden. Het Isala Ziekenhuis in Overijssel kreeg eveneens geen oververhitte patiënten binnen. Net als het CWZ in Nijmegen, waar de eerste dag van de Vierdaagse werd afgelast.

Druk

In het Radboudumc in dezelfde stad is het wel erg druk, maar dat komt volgens een woordvoerder niet per se door de hoge temperaturen. Het ziekenhuis meldde maandag al dat het geplande opnames moest afzeggen door een samenloop van omstandigheden. Volgens het ziekenhuis was dit vooral nodig omdat de spoedzorg in de afgelopen week al “behoorlijk” was toegenomen, net als het aantal coronapatiënten.

Door de Vierdaagsefeesten is het bovendien veel drukker in de stad dan normaal, waardoor ook weer extra toeloop naar het ziekenhuis kan ontstaan. Die drukte kan het Radboudumc moeilijk opvangen, omdat het vakantie is en ook het ziekteverzuim relatief hoog is, ook weer mede door coronabesmettingen. (ANP)