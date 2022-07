Radboudumc zegt geplande opnames af, mede door Vierdaagsefeesten

Het Radboudumc in Nijmegen moet veel van de geplande opnames afzeggen als deze medisch gezien nog even kunnen wachten. Volgens het ziekenhuis is dit nodig omdat de spoedzorg de afgelopen week is toegenomen, meer coronapatiënten hulp nodig hebben en omdat het door de Vierdaagsefeesten en de warmte de komende week ook drukker is dan normaal.

Bovendien is de drukte moeilijk op te vangen, laat het Radboudumc weten. Meer medewerkers hebben zich ziek gemeld, onder meer door het coronavirus. Deze uitval is minder goed op te vangen omdat de zomervakantie is begonnen.

Acute zorg

Volgens het ziekenhuis is het nodig om sommige geplande opnames af te zeggen zodat iedereen die acute zorg nodig heeft goed geholpen kan worden. “Dat gaat ons aan het hart, omdat we weten hoe lang sommige patiënten al wachten op hun opname. Toch zien we in deze drukke week geen andere mogelijkheden dan deze patiënten (weer) teleur te stellen.”

Het Nijmeegse ziekenhuis stuurt iedereen bij wie de opname niet doorgaat een bericht. “Soms komt het bericht van de annulering van de opname laat, of zelfs op het allerlaatste moment. Als dit gebeurt, dan komt dat omdat we tot op het laatste moment hebben geprobeerd om de opname door te laten gaan”, aldus het Radboudumc. (ANP)