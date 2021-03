HMC: ‘Bronovo is niet te koop’

HMC wijst het bod van ex-topman Chris Oomen van zorgverzekeraar DSW op het Haagse ziekenhuis Bronovo af. “Bronovo is niet te koop en is tot in 2024 open als weekziekenhuis”, aldus bestuursvoorzitter Ingrid Wolf.

Donderdag werd bekend dat Oomen een bod van 30 miljoen euro heeft gedaan op Bronovo. Hij wil de locatie behouden voor zorg om er een lokale kliniek van te maken. HMC, waar het Bronovo onder valt, wil de locatie sluiten in de loop van 2024.

Wolf: “Tot die tijd is locatie HMC Bronovo open als weekziekenhuis voor poliklinische en planbare zorg. Dat betekent dat het niet te koop is en patiënten de komende jaren in HMC Bronovo terecht kunnen voor poliklinische bezoeken en geplande operaties. Patiënten kunnen ook bijvoorbeeld bloed laten prikken en radiologisch onderzoek laten verrichten. Gesprekken over de toekomst van HMC Bronovo voeren wij graag persoonlijk met alle geïnteresseerde partijen, maar dat is nu niet aan de orde.”

Weekziekenhuis

“De strategische koers vormt de basis voor het opstellen van ons integrale huisvestingsplan”, zegt Wolf. “Daar zijn we mee bezig. HMC werkt als ziekenhuis toe naar het verlenen van specialistische zorg waar de patiënt die nodig heeft. Dat zal ook steeds vaker buiten het ziekenhuis zijn.”

Wolf: “HMC kijkt heel zorgvuldig naar de zorgbehoefte van de stad. Dat doen we met verschillende zorgpartners. Wij gaan eerst met onze interne en externe stakeholders ons strategische huisvestingsbeleid bepalen voor onze drie locaties voordat we met geïnteresseerde partijen over de toekomst praten.”

Kapitaalvernietiging

Oomen liet in het FD weten dat hij sluiting van Bronovo “pure kapitaalvernietiging” vindt: “Ik ben in staat het Bronovo weer als ziekenhuis te laten functioneren, als concurrent of in samenwerking. Er zijn genoeg medisch specialisten die er willen werken.” Hij zegt het bod te hebben gedaan uit “sociaal-maatschappelijke overwegingen” en graag aantoont dat exploitatie mogelijk is: “Ik hoef geen cent winst, dat heb ik helemaal niet nodig.”