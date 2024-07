HMC en HagaZiekenhuis richten coöperatie voor traumazorg op

De traumachirurgen van HMC en het HagaZiekenhuis werken sinds vorig jaar samen in het level-1 traumacentrum op locatie HMC Westeinde. Daar worden alle patiënten uit de regio Den Haag met meerdere ernstige letsels opgevangen.

De traumachirurgen van beide ziekenhuizen werken als één team in zowel HMC als het HagaZiekenhuis. Ook de onderwijstaken en wetenschappelijke onderzoeken worden gezamenlijk opgepakt.

“Door onze expertise te bundelen, houden we de toegankelijkheid van de zorg voor ernstig gewonde patiënten in onze regio zo hoog mogelijk”, zegt HMC-bestuursvoorzitter Ingrid Wolf. “Dat we dat op deze manier in Den Haag samen doen, daar zijn we heel trots op. Door onze goede samenwerking kunnen we de zorg voor deze patiënten blijven verbeteren én zijn we goed voorbereid om deze specialistische zorg in de regio Den Haag goed aan te blijven bieden.”

HagaZiekenhuis-bestuurder Peter van der Meer onderschrijft dat: “Het is van cruciaal belang dat zwaargewonde patiënten meteen naar een gespecialiseerd traumacentrum gaan. Hiermee verkleinen we de kans op blijvende schade bij patiënten. Dankzij deze mooie samenwerking leveren we gespecialiseerde en onmisbare zorg op het hoogste niveau. Tegelijkertijd dragen we zo bij aan het behalen van de landelijke multitraumanorm. Die norm geeft aan dat 90 procent van deze patiënten direct naar een traumacentrum wordt vervoerd.”