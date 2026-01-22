Skipr

HMC start als tweede ziekenhuis een vrouwenspreekuur voor medewerkers

In navolging van Amsterdam UMC introduceert ook Haaglanden Medisch Centrum (HMC) een vrouwenspreekuur. Vrouwelijke medewerkers met vrouwspecifieke aandoeningen kunnen tijdens een gratis consult terecht bij een gynaecoloog.

In de reguliere zorg en op de werkvloer is er vaak nog te weinig aandacht voor vrouwspecifieke aandoeningen, zoals heftige menstruatieklachten, overgangsproblemen, depressieve klachten door hormonale schommelingen of bekkenbodemklachten. Daarom start HMC als tweede ziekenhuis in Nederland een vrouwenspreekuur voor vrouwelijke medewerkers.

Taboes doorbreken

Woensdag 14 januari was de officiële start van het spreekuur. Tijdens het spreekuur kunnen collega’s terecht bij gynaecologen in het HMC voor een vrijblijvend, laagdrempelig en gratis consult over vrouwspecifieke klachten.

Lees ook op Zorgvisie: Gratis spreekuur voor vrouwelijke medewerkers Amsterdam UMC groot succes

“We vinden het belangrijk dat onze collega’s zich gehoord én gesteund voelen,” zegt HMC-bestuurder Pieternel Hummelen. “Met dit spreekuur willen we drempels verlagen, taboes doorbreken en bijdragen aan duurzame inzetbaarheid. Goede zorg begint bij jezelf.”

Onderzoek werkverzuim

Het spreekuur is onderdeel van een breder onderzoek naar de relatie tussen vrouwspecifieke aandoeningen en werkverzuim. “We weten dat veel vrouwen klachten ervaren die invloed hebben op hun functioneren, maar daar niet altijd mee naar de huisarts gaan. Door dit binnen het ziekenhuis aan te bieden, verwachten we die stap kleiner te maken”, reageert gynaecoloog Sanne Visser.

“Met dit spreekuur hopen we bij te dragen aan meer werkplezier, minder ziekteverzuim en vooral: meer welzijn”, vult gynaecoloog Maaike Spaans aan.

