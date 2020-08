Hoe Paul van Gennip negatieve aandacht wist om te buigen

Vvt-instelling Het Parkhuis in Dordrecht had te maken met een relatief groot aantal coronabesmettingen: van de 185 bewoners werden er 117 ziek. Daarvan overleden 31 mensen. Bestuurder Paul van Gennip lag behoorlijk onder vuur. In podcast Voorzorg, van de redactie van Skipr en Zorgvisie, vertelt hij hoe hij negatieve aandacht wist om te buigen naar positieve.

Het zijn aanzienlijke aantallen besmettingen en we kregen dan ook veel aandacht in de pers, aldus Van Gennip. “We hebben daarbij voor een eenduidige strategie gekozen, namelijk volledige openheid van zaken. Uiteraard wel in een bepaalde volgorde: eerst onze medewerkers, dan de familie, en dan pas de buitenwereld.”

Dilemma’s

Van Gennip vertelt over twee dilemma’s waar hij mee moest dealen tijdens de crisis: enkele bewoners wilden zich niet laten testen op corona, een recht dat ze hebben maar iets dat het moeilijk maakt inzicht te krijgen in de verspreiding van het virus. Een ander dilemma is dat de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in strijd bleken met de brandveiligheid, vanwege het noodzakelijke sluiten van een aantal cruciale deuren in pand.

