Hof beëindigt ‘inhumane’ plaatsing in jeugdzorginstelling

Het hof in Leeuwarden beëindigt de plaatsing van een 15-jarig meisje in een gesloten jeugdzorginstelling, omdat het gaat om een “inhumane situatie”. Al meer dan een jaar zit ze naar haar zeggen 22 uur per dag op haar kamer en krijgt ze geen behandeling, met uitzondering van medicatie, zo meldt het hof woensdag in een door het meisje aangespannen beroep.

Over het gedrag van het meisje bestaan volgens het hof al jaren forse zorgen. Er is sprake van een “heel angstig meisje” dat dingen ziet en hoort die er niet zijn. “In al die tijd is het de professionals niet gelukt om haar in voldoende mate positief te keren.” Er waren meerdere incidenten, waarbij ze verbaal en fysiek agressief was. Zo zijn meerdere groepsgenoten en begeleiders aangevallen.

Wachten op plek

Het meisje zit op een afdeling die bedoeld is voor zeer korte observatie en stabilisatie van jongeren met een acuut veiligheidsrisico. De jeugdzorginstelling kan haar niet verder helpen en ze wacht op een andere plek. “Tot op heden is geen passende behandelplek voor haar gevonden”, aldus het hof.

In het arrest van het hof staat dat ze vele uren in eenzaamheid doorbrengt en nauwelijks onderwijs krijgt. Ook blijft basiszorg achterwege, zoals een bezoek aan de tandarts of orthodontist. “Het hof vindt dit een inhumane situatie.” De kinderrechter verleende eerder opnieuw een machtiging tot plaatsing in een gesloten instelling. Het meisje is daartegen in beroep gegaan.

De voor haar verantwoordelijke gezinsvoogd moet op korte termijn een passende vervolgplek voor het meisje vinden, heeft het hof besloten. (ANP)