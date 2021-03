Hof laat zich niet verleiden tot uitspraak over inkoopkader Wlz na 2021

Het is niet aan het gerechtshof om een uitspraak te doen over de wijze waarop zorgkantoren toekomstige tarieven moeten motiveren. Tot dat oordeel komt de rechter in het hoger beroep van zorgkantoren in de zaak rondom het omstreden nieuwe inkoopkader voor de Wlz. In dat kader koppelen zorgkantoren innovatie-eisen aan de tarieven voor langdurige zorg.

De voorzieningenrechter in Den Haag oordeelde in het najaar van 2002 dat het inkoopkader onrechtmatig was. Zorgkantoren boden de zorgaanbieders 94 procent van het maximale tarief. Ze konden een vaste opslag van twee procent krijgen als ze plannen voor innovatie konden overleggen. Eerder kregen de aanbieders gemiddeld 96 procent van de NZa-tarieven, zonder aanvullende plannen.

Volgens de zorgaanbieders waren de nieuwe tarieven niet kostendekkend en hielden ze geen rekening met verschillen tussen zorgaanbieders. Tientallen Wlz-aanbieders spanden samen in totaal vijf zaken aan tegen de zorgkantoren en kregen gelijk. Zorgkantoren moesten in 2021 minimaal het tarief van 2020 zouden handhaven. Als de zorgkantoren toch een mindering zouden geven, moesten ze dit goed onderbouwen. De rechter deed suggesties voor de manier waarop ze dit konden doen.

De zorgkantoren besloten het vonnis van de rechtbank uit te voeren, maar spanden later toch een hoger beroep aan. Zij wilden toch wel graag een nadere toelichting van de rechter over de wijze waarop zij tariefeisen dan in de toekomst zouden moeten onderbouwen. Ze vonden de voorstellen van de rechtbank niet haalbaar.

Bij de zitting van het gerechtshof in februari gaf de rechter al aan dat het zich niet de juiste plek achtte om te soebatten over welke tarieven zorgkantoren in 2022 en erna moeten hanteren. In zijn eindoordeel wijst het hof erop dat het vonnis van de voorzieningenrechter uitsluitend van toepassing is op 2021, en niet op 2022, 2023 en verder.

“Zorgkantoren beraden zich nu op het arrest van het Hof en de consequenties daarvan op het inkoopkader voor 2022”, zo is te lezen op de website van Zorgverzekeraars Nederland. “De komende maanden blijven zij daarover overleggen met brancheverenigingen van zorgaanbieders en met de vertegenwoordigers van cliënten. Zij hopen zo te komen tot een zo breed mogelijk gedragen inkoopkader. Zorgkantoren moeten het inkoopkader 2022 voor 1 juni publiceren.”