Hoger risico op hart- en vaatziekten in ongezonde woonomgeving

Mensen die wonen in een buurt met weinig mogelijkheden om te wandelen of te sporten en veel restaurants en winkels die ongezond eten verkopen, hebben een grotere kans op hart- en vaatziekten. Het risico blijkt tot bijna 5 procent hoger te kunnen liggen, stellen het UMC Utrecht en het Amsterdam UMC op basis van onderzoek.

De onderzoekers keken naar het aantal fastfoodrestaurants en cafés. “Daarnaast namen we het aanwezige groen en de hoeveelheid sportvoorzieningen mee”, legt onderzoeker Paul Meijer van het UMC Utrecht uit, “omdat die mensen juist stimuleren om te bewegen.”

De wetenschappers gaven buurten scores op basis van de eetgelegenheden en de opties voor beweging. Hoe hoger de score, hoe meer ongezonde eetopties en minder wandel- en fietsopties.

Duizenden extra zieken

Door CBS-gegevens van ruim 4 miljoen volwassenen aan deze informatie te koppelen en vervolgens aan informatie over het aantal ziekenhuisopnames en doodsoorzaken, konden de wetenschappers zien waar de kans op hart- en vaatziekten groter was. In de buurten met de hoogste scores kon het verschil in het risico op hart- en vaatziekten oplopen tot bijna 5 procent met de buurten met de laagste scores. Een verschil van bijna 5 procent kan volgens Meijer in tien jaar tot duizenden extra zieken leiden.

Het onderzoek laat volgens de umc’s een vergelijkbaar beeld zien als eerdere studies naar de samenhang tussen woonomgeving en obesitas en hoge bloeddruk. Meijer: “Wij hopen dat gemeenten en regio’s die informatie uiteindelijk gebruiken om gezondheid structureel mee te nemen bij de inrichting van buurten.”

De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Regional Health Europe. (ANP)