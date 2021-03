Honderd nieuwe teststraten om naar evenement te gaan

Het ministerie van Volksgezondheid werkt aan honderd nieuwe testlocaties, laat een woordvoerder weten aan de NOS. Mensen kunnen zich bij deze teststraten laten testen voor een bezoek aan bijvoorbeeld bioscoop, concert en sportwedstrijd .Waar die locaties precies komen, is nog niet duidelijk.

De GGD is dat namelijk niet van plan, zei GGD-voorman André Rouvoet donderdag in Trouw. Hij benadrukte dat de GGD is bedoeld voor de bestrijding van het coronavirus, en niet om mensen zonder coronaklachten te gaan testen zodat ze weer kunnen deelnemen aan het sociale leven.

Groen vinkje

Volgens de NOS komen er ‘party-teststraten’ van Stichting Open Nederland, een samenwerking van Nederlandse bedrijven die de tests gaan uitvoeren. Hier word je getest met een sneltest die een paar euro kost. Een negatieve test levert een groen vinkje op in de CoronaCheck-app. (ANP)