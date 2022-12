Honderd zorgorganisaties zetten hun handtekening onder de Green Deal 3.0

Op 4 november tekenden de eerste zestien partijen de nieuwe Green Deal, waaronder Milieu Platform Zorgsector, Groene Zorg Alliantie, de branches, verzekeraars, banken en de ministers Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat).

Landelijk ondertekenmoment

Alle organisaties kunnen zich opnieuw committeren en de nieuwe Green Deal ondertekenen. Hiervoor organiseert het ministerie van VWS op donderdag 8 december een ondertekenmoment in Amersfoort. Zo’n honderd organisaties hebben zich aangemeld voor het landelijke ondertekenmoment.

Groene dokters

Onder meer de Federatie Medisch Specialisten (FMS) tekent de deal. “Er zijn vele duurzame zorginitiatieven binnen wetenschappelijke verenigingen en van bevlogen groene dokters in ziekenhuizen. Ik vind het een mooie en noodzakelijke ontwikkeling dat medici actief duurzaamheid bepleiten in hun organisaties en daarbuiten”, aldus Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem. Met de ondertekening van de Green Deal ondersteunt FMS de beweging naar een meer duurzame zorg, dus minder verspilling, vervuiling en uitstoot in de zorg.

Goede voorbeelden

Ook Vilans is van de partij. “Als kennisorganisatie worden we niet alleen zélf zo groen mogelijk. We helpen zorgaanbieders ook hún groene doelen te verwezenlijken met toegankelijke kennis op onze websites”, aldus Vilans-bestuurder Erwin Bleumink. Bijvoorbeeld over circulair en maatschappelijk verantwoord inkopen, het tegengaan van verspilling van grondstoffen of het verminderen van medicijnresten in grondwater, sloten en rivieren. “Inzichten hierover en de goede voorbeelden uit de zorg of andere inspirerende voorbeelden verspreiden we zoveel mogelijk over de sector.”