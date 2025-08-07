Honderden huisartsen mogen abortuspil voorschrijven

Huisartsen hebben nu ruim een half jaar de mogelijkheid om de abortuspil voor te schrijven, als ze een verplichte online nascholing hebben gevolgd.

3,2 procent heeft die inmiddels afgerond en is dus bevoegd om de pil voor te schrijven. Dat blijkt uit navraag van Trouw bij Fiom, het expertisecentrum op het gebied van ongewenste zwangerschap, dat de nascholing organiseert. Dat meldt het ANP.

Het gaat om 392 huisartsen van de in totaal 12.246 huisartsen die in Nederland geregistreerd staan. Dat aantal is niet ‘veel of weinig’, zegt Wendy Kersten, beleidsmaker bij Fiom. “We wisten van tevoren niet wat we moesten verwachten, de peilingen waren heel wisselend. We vinden het positief dat een vrouw op meer plekken terechtkan, maar het gaat om keuzevrijheid, en die geldt net zo goed voor de huisarts.”