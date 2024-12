Hoogleraar Van der Voort: staken gesprekken zorgakkoord niet goed voor patiënt

Maandagavond lieten de koepelorganisaties van algemene ziekenhuizen, academische ziekenhuizen en privéklinieken en de beroepsverenigingen voor medisch specialisten en verpleegkundigen weten voorlopig niet meer mee te praten. “Een zorgelijke ontwikkeling”, zegt Peter van der Voort, intensivist en hoogleraar gezondheidszorg aan de Tilburg University. “Voor patiënten betekent dit verdere vertraging en misschien zelfs stilstand.”

Bezuinigingen

Aanleiding voor de belangenorganisaties om de gesprekken over een aanvullend zorg- en welzijnsakkoord op te schorten, zijn de aangekondigde extra bezuinigingen op de zorg. Volgens Van der Voort zijn die aanvullende afspraken wel noodzakelijk. Door vergrijzing wordt de groep ouderen namelijk steeds groter. Er zijn dus steeds meer mensen die zorg nodig hebben, terwijl er minder mensen zijn die die zorg kunnen leveren. Door in te zetten op welzijn, kan de zorgvraag bovendien afnemen.

Van der Voort maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van de zorg en over wachtlijsten die mogelijk langer worden. Ook kunnen ziekenhuizen eerder in financiële problemen komen. “Dat de partijen nu uit de gesprekken stappen, komt de patiënt niet ten goede.”

De gevolgen zijn niet merkbaar van de ene op de andere dag, verwacht Van der Voort. “Dat gaat geleidelijk. Maar om ervoor te zorgen dat zorgorganisaties kunnen blijven bestaan en zorg kunnen blijven leveren, heb je integrale afspraken nodig.” Hij hoopt dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in gesprek gaat met de sector “en de angel eruit gehaald kan worden”. (ANP)