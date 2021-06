Hoogleraar VU nieuw lid toezichtsraad UMC Utrecht

Anne Mei The is per 1 juni 2021 benoemd tot lid van de raad van toezicht van het UMC Utrecht door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij volgt Gerrit van der Wal op die op 31 mei zijn tweede termijn zag aflopen.

Anne-Mei The is cultureel antropoloog, jurist en promoveerde in de medische wetenschappen. Sinds 2020 is ze bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Sociale Benadering Dementie aan de VU. Als hoogleraar besteedt zij onder meer aandacht aan diversiteit. Daarvoor was ze als hoogleraar verbonden aan de UvA.

Zij is verder oprichter en eigenaar van Tao of Care, een bureau dat inzet om mensen met dementie en naasten in hun leefwereld te ondersteunen. Het bedrijf werkt onder meer aan de ontwikkeling van nieuwe landelijke sociale dementiestandaarden. Hierdoor kunnen mensen met dementie langer en prettiger thuis wonen.