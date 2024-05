Hugo Keuzenkamp in toezichtsraad Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie

Keuzenkamp is een ervaren bestuurder en toezichthouder in de zorg. Momenteel is hij interim bestuursvoorzitter bij Basalt Revalidatie. Eerder was hij hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam en bestuurder van het Westfriesgasthuis/Dijklander Ziekenhuis.

Nieuw lid

Daarnaast is met ingang van 1 maart 2024 Svetlana Orlova benoemd als lid van de raad van toezicht, tevens voorzitter van de auditcommissie Financiën. Orlova volgt Michiel van Wessem op, die afscheid nam vanwege het aflopen van zijn tweede zittingstermijn. Orlova is zelfstandige in de zorgsector met vakgebied bedrijfsvoering en financiën, tevens is zij een ervaren toezichthouder. Momenteel is zij toezichthouder bij Woonstichting Valburg, Interzorg Thuiszorg en Stichting Kalorama.

Karakter is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met locaties in Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg en houdt zich onder meer bezig met zorg, opleiding, onderzoek en onderwijs.