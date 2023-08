De kandidaatstellingscommissie van PvdA/GroenLinks heeft hoogleraar, zorgverzekeraar, ziekenhuisbestuurder en Skipr-columnist Hugo Keuzenkamp niet op de lijst geplaatst voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer in november.

Dat maakt Keuzenkamp bekend op LinkedIn: “Uiteraard vind ik dat jammer, ik had me niet voor niets aangemeld. Maar ik respecteer de overwegingen van de commissie. En die overwegingen zullen zich straks uiten in de kandidatenlijst die aan de leden wordt voorgelegd.”

Wel hoopt hij “van ganser harte” dat op een hoge plaats op de kieslijst een “zwaargewicht econoom” komt te staan. Die hebben de progressieve partijen momenteel niet in de Tweede Kamer zitten.