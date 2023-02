Hugo Keuzenkamp stopt bij RKZ

Keuzenkamp startte juni 2020. Hij vertaalde een ‘dringend noodzakelijke’ renovatie in een bouwplan dat paste bij de visie ‘Manifest voor het nieuwe Rode Kruis Ziekenhuis’.

Begin dit jaar is het RKZ met de start van de bouw van de Hotfloor de uitvoeringsfase ingegaan. Nu deze fase is bereikt, heeft Keuzenkamp aangegeven om per 1 mei de bestuurdersrol weer los te laten en verder te gaan met nieuwe opdrachten als adviseur. Hij zal wel betrokken blijven bij het RKZ voor advies. Binnenkort wordt bekend op welke wijze in de opvolging wordt voorzien.