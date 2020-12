‘Huidige financieringseisen staan financieel gezond worden ggz in de weg’

De ggz draaide over 2019 een positief resultaat, laat een analyse van Intrakoop zien. Echter is dit voornamelijk toe te schrijven aan de verkoop van onroerend goed. Om ook op de langere termijn financieel gezond te worden, is een hernieuwde samenwerking zonder financieringseisen noodzakelijk, reageert de Nederlandse ggz.

Onlangs publiceerde Intrakoop een analyse van 224 gepubliceerde jaarverslagen. Hieruit blijkt dat de ggz zich heeft herstelt en het beter doet dan sommige andere sectoren. Echter zijn de positieve cijfers met name te danken aan de verkoop van onroerend goed, en is het herstel daarom ‘broos’ te noemen, aldus Intrakoop.

‘Het lijkt de goede kant op te gaan’

Is de sector op de goede weg om de afspraken over beddenafbouw te halen? Volgens Harald Bresser, manager Communicatie bij Intrakoop, is dat niet met zekerheid te stellen op basis van de analyse, maar lijkt het wel de goede kant op te gaan, zei hij eerder tegen Zorgvisie.

Doelstelling ‘nagenoeg gehaald’

Daarop laat de Nederlandse ggz het volgende weten in een schriftelijke reactie: “In het eerste hoofdlijnenakkoord ggz van 2013-2014 is de afspraak gemaakt om in 2020 een beddenreductie van een derde te realiseren ten opzichte van 2008. De landelijke monitor ambulantisering van het Trimbos instituut uit 2019 laat zien dat de klinische capaciteit is tussen 2008 en 2018 naar schatting met 30 procent is gedaald. Zo bezien, is de doelstelling reeds in 2018 nagenoeg gehaald.”

Vereiste acties

De verkoop van vastgoed dempt nu de verliezen in de ggz, waar uiteraard een grens aan zit. Dat roept de vraag op welke acties de sector moet ondernemen om voor de lange termijn financieel gezond te worden. Om dat doel te kunnen realiseren, pleit de Nederlandse ggz voor een aantal zaken, vervolgt de branchevereniging in de schriftelijke reactie.

Slimme samenwerking met focus op preventie nodig

“Onze inzet als branche-organisatie is om met slimme samenwerking en het inzetten op preventie de druk op de ggz te verlichten. Veel problemen zijn te voorkomen als schotten worden weggehaald, en er meer wordt ingezet op het voorkomen van problemen dan in het oplossen ervan. Daarbij zien we de samenwerking met partners in het sociaal domein als een uitdaging die veel problemen kan oplossen.”

Financieringseisen voorkomen effectieve zorg

De branchevereniging stuurt vooral op een hernieuwde inzet op samenwerking, zonder financieringseisen. “Zodat cliënten effectief geholpen worden. Om voordat mensen specialistische ggz nodig hebben al hulp te krijgen, maar ook deze specialistische hulp beschikbaar te hebben voor wie dat echt nodig heeft. Daarvoor is op punten een herordening van de zorg nodig, en het leren van voorbeelden waar die samenwerking al effectief blijkt te zijn. Als branche-organisatie zetten we daar vol op in. Graag verwijzen we u daarbij naar onze recent verschenen visie Zorg op Tijd en Op Maat.”

‘Zorgen zullen eerder toenemen dan afnemen’

Voor de korte termijn ziet de Nederlandse ggz de financiële zorgen eerder toenemen dan afnemen. “We verwachten een enorme toename van ggz-vraag door corona, en het ziekteverzuim loopt op, waardoor ook de personeelskosten toenemen. Allemaal zaken die het nodig maken dat we alert blijven op de financiële staat van de sector.”