Huijbregts voorzitter bij WoonZorgcentra Haaglanden

Patricia Huijbregts is benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van WoonZorgcentra Haaglanden (WZH).

Huijbregts (56 jaar) volgt daarmee Evert de Glint op, die dit jaar zijn loopbaan afsluit. Huijbregts heeft uitgebreide ervaring in de zorgsector en draagt het cliëntperspectief hoog in het vaandel, aldus de raad van toezicht.

Zij was eerder werkzaam als directeur van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. en als directeur van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Ook is zij voorzitter van de raad van toezicht van het Longfonds. Al sinds 1 december 2016 is Huijbregts lid van de raad van bestuur van WZH.