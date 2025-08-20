Skipr

Huisarts doet aangifte tegen deepfake beelden

,

Artsen zijn in toenemende mate slachtoffer van deepfake-beelden op sociale media waarin hun naam en deskundigheid wordt misbruikt en medische desinformatie wordt verspreid.

Dat blijkt uit berichtgeving van Nieuws BV van BNN/VARA. Hoe vaak dit gebeurt, is niet bekend. 

Huisarts Tamara Derks is een voorbeeld bij wie dit is overkomen. Ze maakt op haar eigen account @DokterTamara video’s waarin ze wetenschappelijk betrouwbare informatie toegankelijk maakt voor het grote publiek. 

Aangifte

In de deepfake-video zijn haar uiterlijk en stem gekopieerd, inclusief de setting van haar echte video’s. De boodschap is alleen totaal anders. Derks heeft aangifte gedaan. 

Gevaarlijk

Derks benadrukt de gevaarlijke situaties die kunnen ontstaan door de nepvideo’s. Veel mensen zien Derks als een betrouwbare bron van medische informatie. Als iets ogenschijnlijk uit haar mond komt, geloven mensen het sneller.  

Uit onderzoek blijkt dat artsen en verpleegkundigen sociale media steeds vaker gebruiken om medische desinformatie juist tegen te gaan. Ze benadrukken daarbij hun deskundigheid door een witte jas aan te trekken en de BIG-registratie te vermelden. De makers van de deepfake beelden maken daar dankbaar gebruik van, zo blijkt nu.

