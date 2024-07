Huisarts gevonden voor Co-Med patiënten in Breezand

Voor de Co-Med patiënten in Breezand is inmiddels een blijvende oplossing gevonden. Daar start huisarts Breebaart op korte termijn Praktijk Zandvaart.

Dat meldt zorgverzekeraar CZ die namens alle zorgverzekeraars patiënten van de voormalige Co-Med-praktijken op de hoogte houdt.

Co-med

Patiënten in Breezand kunnen vanaf nu aanmelden voor inschrijving zodat zij nog deze zomer een vaste huisarts hebben. CZ zegt dat dankzij de samenwerking tussen zorgverzekeraars, de regionale huisartsenorganisatie HKN en meerdere huisartsen in Breezand de derde structurele oplossing voor patiënten van Co-Med is gevonden. Eerder kregen patiënten van Co-Med in Den Haag en Breda een blijvende oplossing aangeboden.

Huisarts

Deze blijvende oplossing wordt mogelijk gemaakt door huisarts Wouter Breebaart en zijn nieuwe praktijk. Zodra hij zijn praktijk opent, is er direct ruimte voor alle patiënten van Co-Med die in Breezand en nabije omgeving wonen. VGZ heeft als leidend zorgverzekeraar in de Kop van Noord-Holland inmiddels een overeenkomst aangeboden. Breebaart: “De komende dagen en weken zullen worden gebruikt om de nieuwe praktijklocatie in te richten en klaar te maken voor gebruik. We werken hard om zo snel mogelijk open te gaan, het is ontzettend belangrijk dat de patiënten in Breezand en omgeving weer een vaste huisarts hebben.”

Zorgverzekeraar

Femke van der Brug, zorginkoper bij VGZ: “We hebben de afgelopen periode intensief samengewerkt met huisartsen in de regio, de gemeente Hollands Kroon, Arene en de regionale huisartsenorganisatie. Het is mooi om te zien wat je met elkaar kunt bereiken als je de handen ineenslaat.”

Hollands Kroon

Bij de Co-Med praktijk Hollands Kroon stonden patiënten uit Breezand en Anna Paulowna ingeschreven. Voor de patiënten uit Anna Paulowna wordt ook gewerkt aan de opening van een huisartsenpraktijk. Tot de tijd dat de nieuwe praktijken in Hollands Kroon zijn geopend en mensen definitief zijn ingeschreven kunnen zij voor huisartsenzorg terecht bij de alternatieve oplossing via Arene.

Patiënten van alle zorgverzekeraars worden op de hoogte gehouden via de speciaal ingerichte website www.cz.nl/co-med.