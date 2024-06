Doek valt definitief voor Co-Med 

De zorgverzekeraars CZ, VGZ, Menzis en Zilveren Kruis hebben aan Co-Med laten weten dat de overeenkomst per 25 juni 2024 definitief is beëindigd.

Eerder besloten de zorgverzekeraars de overeenkomst op te schorten omdat Co-Med zijn verplichtingen niet is nagekomen en de continuïteit van goede zorg niet kon garanderen. Ook alle betalingen werden per direct opgeschort.

Alternatief

Patiënten van de Co-Med-vestigingen krijgen veelal als alternatief online huisartsenorganisatie Arene aangeboden. Om gebruik te maken van de digitale huisarts moeten patiënten de app van Arene downloaden. Onbekend is wat mensen moeten doen als ze geen smartphone hebben of de digitale weg zijn kwijtgeraakt. Arene werkt samen met lokale huisartsen die iemand fysiek kunnen onderzoeken als dat nodig is.

Onbereikbaar

De laatste dagen blijken de praktijken van Co-Med telefonisch onbereikbaar. Daardoor ontstaat een ernstig risico voor de patiëntenzorg, stellen de zorgverzekeraars. Ze verwachten dat Co-Med de tekortkomingen niet snel kan wegnemen.

Geen betalingen

Zorgverzekeraars adviseren geen betalingen te doen aan Co-Med als het bedrijf facturen stuurt. Patiënten van alle zorgverzekeraars worden op de hoogte gehouden via de website www.cz.nl/co-med.

Rechtszaak

Over Co-Med zijn al jaren veel klachten. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelde vorig jaar al vast dat praktijken zo slecht bereikbaar en bezet waren, dat dit “een groot risico voor de patiëntveiligheid” opleverde. De inspectie wilde ingrijpen, maar Co-Med won vervolgens een rechtszaak over de termijn waarop zaken verbeterd moesten worden. Daardoor werd de zaak steeds weer gerekt.

Direct problemen

Voor sommige patiënten levert de sluiting van de praktijken direct problemen op. Het ziekenhuis in Den Helder krijgt veel telefoontjes van mensen die niet meer weten waar ze naartoe moeten. In de kop van Noord-Holland sloot eerder al de Co-Med-praktijk in Anna Paulowna door personeelsgebrek. Patiënten moesten voortaan naar Breezand. Nu is dus ook de praktijk daar dicht en zijn mensen in het gebied afhankelijk van de online huisartsenzorg die Arena kan leveren. (ANP / Suzanne Bremmers)