Huisarts schiet tekort bij overgangsklachten

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag, onder ruim 2200 leden van het Opiniepanel die in de overgang zitten, of daar al klachten van ervaren. Van deze groep zochten ruim 1200 vrouwen al eens contact met een huisarts, naar aanleiding van hun klachten.

Niet serieus genomen

In ongeveer de helft van de gevallen (48 procent) duurde het lang voor de huisarts kon thuisbrengen dat het om overgangsklachten ging. Onder vrouwen in de premenopauze, die nog menstrueren maar al wel klachten ervaren, is dat zelfs 70 procent. Mede daardoor voelt een derde (35 procent) zich niet serieus genomen door hun huisarts. Wanneer zij de overgang opbrachten tijdens het consult, werd hun suggestie ‘weggelachen’ of ‘naar het rijk der fabelen verwezen’. (ANP/EenVandaag)