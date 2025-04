Huisarts wist van doodzieke sekteleden, maar keek weg

Een huisarts uit Twente blijkt jarenlang een prominente rol te hebben gespeeld binnen de omstreden sekte Pater Pio in Tubbergen. De 57-jarige medicus duikt op in de aangiften die tegen de religieuze groepering zijn gedaan, schrijven RTV Oost en Tubantia.

Daarin wordt gesteld dat de huisarts zijn medische positie heeft misbruikt voor zijn werk binnen de sekte. Ook nam hij deel aan gebedsdiensten, onder meer om de duivel uit te drijven, en is er aangifte tegen hem gedaan van kindermishandeling. De man was circa twintig jaar lid, waarvan drie jaar bestuurslid. In 2016 stapte hij met ruzie uit de sekte.

Hij werkt nog wel als huisarts, in een praktijk elders in Twente. In de jaren dat de huisarts deel uitmaakte van de Pater Pio-stichting was er sprake van minstens twee doodzieke patiënten die zich lieten behandelen via onder meer gebedsgenezing. Zij overleden later. (ANP)