Huisartsen bereiden kort geding voor tegen Zilveren Kruis

Honderden huisartsen zijn bezorgd dat ze in 2022 niet meer genoeg geld krijgen van Zilveren Kruis voor de praktijkondersteuners (POH). De huidige bekostiging is gebaseerd op twee pijlers, legt huisarts Kees Sikkel uit. De eerst pijler gaat via de ketenzorg. Dat is met name voor patiënten met chronische aandoeningen, zoals COPD of diabetes. Dat is een vast bedrag per patiënt per jaar. De tweede pijler is een opslag op het abonnementstarief. ‘Zilveren Kruis heeft die opslag verlaagd. Dat levert een praktijk een verlies op van honderden tot duizenden euro’s per jaar.’

POH declareert

In de nieuwe financiering kunnen POH’s bij Zilveren Kruis geld declareren voor bepaalde verrichtingen, zoals oren uitspuiten. Maar volgens Sikkel is dat geen werkzaam alternatief. ‘Zo kun je wat geld bij elkaar sprokkelen, maar je krijgt de kosten nooit gedekt. Het is een idioot en onuitvoerbaar voorstel, want de POH’s hebben helemaal geen tijd voor die activiteiten.’

Petitie huisartsen

De huisartsen zijn een petitie gestart. Daarin roepen ze Zilveren Kruis op om de huidige bekostiging in het eerste kwartaal van 2022 voort te zetten. Die tijd kan gebruikt worden om met een nieuw voorstel te komen. Circa tien huisartsen gaan die op 29 december overhandigen aan Zilveren Kruis in het hoofdkantoor in Leiden. Ook de Landelijke Vereniging van POH’s is daarbij.

Kort geding

Als Zilveren Kruis geen gehoor geeft aan de wensen van de huisartsen, dan bereiden enkelen een kort geding voor. Sikkel en enkele andere huisartsen zullen zich daarbij aansluiten in januari. Zilveren Kruis zal de petitie in ontvangst nemen, laat woordvoerder Christine Rompa weten. Of de verzekeraar ingaat op de eisen, wil ze niet zeggen.

Geen bezuiniging

Zilveren Kruis benadrukt dat het niet om een bezuinigingsmaatregel gaat. ‘We gaan niet bezuinigen op de POH’s somatiek. De nieuwe bekostiging is budgetneutraal’, zegt Rompa. Ze vertelt dat elders in het land andere verzekeraars al met de nieuwe methode werken. Voor huisartsen in het werkgebied van Zilveren Kruis is de andere manier van declareren wel nieuw.

Rekentool Zilveren Kruis

45 huisartsen hebben bij Zilveren Kruis aan de bel getrokken, omdat ze minder geld krijgen als ze de rekentool van de zorgverzekeraar invullen. ‘We zien dat de rekentool niet altijd goed is ingevuld. We bieden hulp aan bij het invullen. Ook gaan we de rekentool verbeteren.’

Andere potjes

Als huisartsen minder inkomsten dreigen te krijgen, zal Zilveren Kruis op praktijkniveau kijken wat er aan de hand is. ‘We horen ook dat de POH-somatiek hele andere dingen doen. Dan kunnen we kijken of het geld niet uit andere potjes kunnen halen.’