Huisartsen en ziekenhuizen in het Noorden kunnen voortaan elkaars zorgdossier inzien

Huisartsen en ziekenhuizen in Noord-Nederland hebben deze week Zorgviewer gelanceerd. Dit is het eerste systeem in Nederland waarmee zorgverleners informatie over patiënten uit elkaars zorgdossier kunnen inzien.

“In de zorg werken we veel met patiënten die door verschillende instellingen behandeld worden. Dat zorgt er regelmatig voor dat het behoorlijk ingewikkeld is en veel tijd kost om alle informatie over een patiënt in beeld te krijgen.” Dat vertelt Yoeri Zuidwijk, huisarts bij Dokter Drenthe en betrokken bij regionaal informatievoorzieningsoverleg RIVO-Noord.

Uitrol

Daarom initieerden de zorgverleners binnen RIVO-Noord de Zorgviewer. Deze week hebben de Noordelijke zorginstellingen als eerste regio in Nederland de infrastructuur in gebruik genomen. “Hiermee kunnen we sneller de juiste, gerichte zorg bieden. Iedereen heeft dezelfde informatie tot zijn beschikking en kan van een patiënt opzoeken wat hij nodig heeft”, zegt Dan Zhang, reumatoloog in het MCL en voorzitter van RIVO-Noord. Het inzien van de gegevens gebeurt alleen met toestemming van de patiënt.

Artsen van Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), Tjongerschans, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Dokter Drenthe zijn de eersten die met Zorgviewer werken vanuit hun eigen elektronisch patiënten dossier (epd). Stapsgewijs wordt het aantal gebruikers en de functionaliteit de komende tijd naar andere ziekenhuizen, ggz-instellingen, ambulancezorg en verpleeghuizen en wijkorganisaties in Groningen, Friesland en Drenthe uitgebreid.

Cumuluz

De infrastructuur voor databeschikbaarheid is één van de twee proeftuinen van Cumuluz, een initiatief van Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Cumuluz streeft naar een landelijk dekkende infrastructuur om zorg en gezondheidsdata te kunnen ontsluiten voor betere en effectievere zorg en onderzoek.