Huisartsen geven op zorgboerderijen boostervaccinaties

Huisartsen gaan bewoners van zorgboerderijen en kleine verpleeghuizen een boosterprik geven, melden het ministerie van VWS en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Die locaties hebben geen eigen arts of medische dienst die de mensen kan vaccineren. Tot nu toe gingen mobiele teams van de GGD’en langs bij zulke locaties.

Niet elke huisarts hoeft mee te helpen. Huisartsen kunnen ook helpen op vaccinatielocaties. Het ministerie roept de huisartsen ook op om in te praten op ongevaccineerde 50-plussers in hun praktijk. “Vanwege de omikronvariant is dat heel belangrijk voor hun eigen gezondheid, die van anderen en het verminderen van de voortdurende druk op de zorg.” (ANP)