Huisartsen in loondienst krijgen 10,5 procent loonsverhoging

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de LAD en InEen hebben woensdag 10 juli een onderhandelaarsresultaat bereikt voor de cao huisartsen. Met de nieuwe cao willen de partijen de lonen verhogen en de verschillen tussen een huisarts in dienstverband (hidha) en huisartsen elders in dienst gelijktrekken.

De nieuwe cao dient ter vervanging van de cao hidha en zal ook gelden voor huisartsen die elders in loondienst zijn (in de cao praktijkhouder dienstverband). “Deze laatste groep had al jaren geen actuele cao meer. Met één cao voor alle huisartsen in loondienst willen de LAD, de LHV en InEen het werken in loondienst voor huisartsen aantrekkelijk en toekomstbestendig te maken”, aldus de LHV.

Werkdruk

De cao is opgesplitst in twee functieprofielen: voor de praktijkhouder in dienstverband en de huisarts in dienstverband. “De nieuwe cao biedt mogelijkheden om op het gebied van arbeidstijden tot maatwerkafspraken te komen waarbij optimaal rekening wordt gehouden met persoonlijke omstandigheden. Daarnaast zijn in de cao instrumenten opgenomen die ervaren werkdruk in een vroegtijdig stadium bespreekbaar maken”, meldt de LHV.

Loonsverhoging

Ook is er een structurele loonsverhoging overeengekomen van 10,5 procent; bestaande uit een verhoging in augustus 2024 en april 2025 en bij de eindejaarsuitkering van 2024. De nieuwe cao biedt de mogelijkheid om op individueel niveau een aanvullende toeslag af te spreken.

De eindejaarsuitkering voor huisartsen in dienstverband en overige huisartsen in loondienst is gelijkgetrokken. Ook krijgen werknemers net zoals praktijkhouders meer regie over het indelen van hun diensten. “De arbeidsvoorwaarden in de huidige Cao Hidha en de arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra zijn in de nieuwe cao zoveel mogelijk geharmoniseerd”, meldt de LAD. De huidige pensioenregelingen en de verschillen tussen leeftijdsdagen en het aantal vakantiedagen van de praktijkhouder in dienstverband en de huisarts in dienstverband blijven gehandhaafd.

Ledenraadpleging

De cao loopt van 1 augustus 2024 tot 1 oktober 2025. “We zijn blij dat we tot een onderhandelingsresultaat zijn gekomen”, reageert de LHV. De gemaakte afspraken worden de komende maanden in concrete cao-teksten uitgewerkt. Halverwege augustus is de volledige tekst van de nieuwe cao beschikbaar. Elke partij legt die uitgewerkte tekst ter akkoord voor aan hun leden. De LHV agendeert deze tijdens de landelijke ledenvergadering op 1 oktober.