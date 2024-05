Huisartsenorganisaties zijn voorzichtig positief over hoofdlijnenakkoord

LHV, InEen en NHG vinden het goed nieuws dat de formerende partijen het versterken van de eerste lijn als speerpunt hebben benoemd in het hoofdlijnenakkoord.

Huisartsenorganisaties zien “positieve punten” voor patiënten, zoals zorg dicht bij huis, bestaanszekerheid en sociaal domein. Voor de huisartsenzorg staan in de zorgparagraaf belangrijke thema’s zoals het versterken van de eerste lijn, het aantrekkelijker maken van werken in de zorg en het voortzetten van het huidige Integraal Zorgakkoord. “De vraag blijft wel hoe de toekomstige minister van VWS deze voorstellen verwerkt in een (financieel) beleid.”

Nieuw zorgakkoord

Ook kondigen de partijen aan te willen werken aan een nieuw zorgakkoord voor 2028. Dat biedt volgens de huisartsenorganisaties kansen voor de huisartsenzorg, die in het huidige akkoord goede afspraken konden maken over Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP), GGZ, huisvesting, ict en huisartsenspoedzorg in avond, nacht en weekend.

Financiële paragraaf

De precieze invulling van deze hoofdlijnen krijgt de komende tijd vorm. Naast alle plannen zijn er aanzienlijke bezuinigingen aangekondigd in de budgettaire bijlage. Dit roept de vraag op of de ambities en de financiële paragraaf op elkaar aansluiten, bijvoorbeeld bij aandacht voor preventie en gelijktijdig bezuinigen op de publieke gezondheidszorg. De huisartsenorganisaties vragen zich af of de ambities wel kunnen worden waargemaakt.