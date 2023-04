Huisdokter voor tuchtcollege om verstrekken herstelbewijzen

De gezondheidsinspectie vindt dat een huisarts uit het Limburgse Meijel stevig door het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Bosch moet worden aangepakt omdat hij zeker vijftien mensen een coronabewijs heeft gegeven terwijl hij dat volgens haar niet had mogen doen. Dat bleek vrijdag bij de behandeling van de zaak.

Hij had deze mensen alleen een bewijs mogen geven als hij ze zelf zou hebben gevaccineerd, maar dat had hij in deze gevallen niet gedaan. Hij verstrekte ze bewijzen omdat ze een besmetting zouden hebben doorgemaakt.

Onduidelijke regels

Volgens de arts waren de regels aanvankelijk heel erg onduidelijk en heeft hij destijds zo verantwoordelijk mogelijk gehandeld. Hij deed serologische of andere testen of stelde de besmetting op basis van gesprekken met patiënten vast. Een herstelbewijs kon volgens de inspectie echter alleen door middel van een zogenoemde pcr-test worden verkregen.

De arts vulde voor de bewijzen de datum van de test in of een die zo goed mogelijk in de buurt kwam van de periode dat de patiënt ziek was geweest. Volgens de inspectie gaat het dus om onjuiste of gefingeerde gegevens en schaadt een dergelijke handelwijze de betrouwbaarheid van de gezondheidszorg.

Eigen koers

De inspectie staat op het standpunt dat de dokter anderen in gevaar heeft gebracht door zijn eigen koers te varen. Door mensen zo een bewijs te geven om op reis te kunnen of naar het theater te gaan heeft hij anderen in gevaar gebracht. Het viel de inspectie ook op dat de praktijk wel erg veel verzoeken om herstelbewijzen kreeg, met name van mensen die nog maar kort waren ingeschreven. Ook een oud-medewerker heeft een verklaring over deze situatie afgelegd.

De arts zegt genoeg andere collega’s te weten die destijds vergelijkbaar hebben gehandeld en heeft het gevoel dat hij er steeds wordt uitgepikt. Volgens zijn advocaat, Maurice Mooibroek, werd de inspectie zelfs opgestookt door de top van politiek Den Haag.

Berisping

De arts in kwestie kwam al eerder in aanraking met de inspectie doordat hij op eigen houtje malariamiddelen (hydroxychloroquine en ivermectine) tegen corona voorschreef, al leverde hem dat alleen een berisping op voor de wijze waarop hij zich zich daarover op sociale media had geuit. Als dat niet allemaal ook had gespeeld, had hij de inspectie nu niet voor deze zaak speciaal zijn dak gekregen, denkt zijn advocaat. Het tuchtcollege doet uiterlijk 12 mei uitspraak. (ANP)