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Thema: Passende zorg
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Hulporganisatie voor mensen met chronische klachten stopt

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Een hulporganisatie voor mensen die chronische klachten hebben overgehouden aan een infectie, stopt er aan het einde van dit jaar mee. De organisatie achter Q-support en C-support krijgt alsnog geld van de overheid, maar dat is “voor één jaar en veel lager dan in voorgaande jaren”. Doorgaan is daardoor niet haalbaar door een “combinatie van onzekerheid, beperkte tijd en lagere financiering”, stelt de vereniging.

Q-support is in 2013 opgericht om mensen met chronische Q-koorts te helpen. Nederland had tussen 2007 en 2010 de grootste epidemie van Q-koorts ter wereld. Tienduizenden mensen raakten besmet, vooral rond geitenhouderijen. Ze kregen bijvoorbeeld griepachtige klachten, hoofdpijn, hoge koorts of een longontsteking. Bij honderden mensen zijn die klachten niet weggegaan. Na de uitbraak van het coronavirus kwam er een zusterorganisatie voor mensen met postcovid, de aanhoudende klachten na een coronabesmetting.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport had geen geld uitgetrokken om Q-support en C-support volgend jaar nog te ondersteunen. Minister Sophie Hermans vond dat de reguliere zorg genoeg kennis had om patiënten te helpen. De Tweede Kamer was het daar echter niet mee eens en stemde vorige week voor een plan om toch 6 miljoen euro uit te trekken voor de organisatie. Dat geld moest worden gebruikt om zowel de zorg als de patiënten te helpen om na 2027 zonder de organisatie verder te gaan. Ook de provincie Noord-Brabant had gevraagd om Q-support en C-support langer te blijven steunen. (ANP)

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