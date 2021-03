Hulpverleners seksueel misbruik gaan actief het web op

Pro-ana

Het idee van het project is dat hulpverleners infiltreren in zogenaamde pro-ana sites (pro-anorexia) om daar contact te maken met mensen die daar naar tips zoeken om veel af te vallen. Op deze sites zijn namelijk veel jonge vrouwen met een ontluikende eetstoornis. Het doel is om hen naar online “save havens” toe te leiden, waar ze tips vinden over hoe ze op een gezonde manier met hun lichaam om kunnen gaan en te voorkomen dat ze in handen vallen van verkeerde types.

Chantage

Aanleiding voor het project was onderzoek naar pro-ana coaches, voornamelijk mannen die jonge meiden met een ontluikende eetstoornis helpen met afvallen. Voor de hulp vragen ze foto’s van de meiden, die ze vervolgens als chantagemateriaal gebruiken.

Actief zoeken

Hoogleraar eetstoornissen en directeur van het TOPGGZ erkende GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula Eric van Furth: “We willen voorkomen dat deze meiden onder invloed komen van deze ‘coaches’. Om dat te doen moeten we hen actief opzoeken op plekken waar zij zich bevinden – in dit geval op de online pro-ana fora.”

Test-case

Voor het Online Outreach project kregen ze geld van Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS). Diederik Greive, hoofdofficier van justitie bij parket Noord-Nederland, en werkzaam bij SASS zegt over het project: “Het Online Outreach project heeft niet alleen impact op meisjes-vrouwen met eetstoornissen. Dit is een test-case voor alle kwetsbare jongens én meisjes die zich op internet begeven. SASS is verheugd financieel aan dit project te kunnen bijdragen”.

De hulpverleners gaan waarschijnlijk vanaf de tweede helft van 2021 aan de slag.