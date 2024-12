HVO-Querido verwelkomt nieuwe toezichthouder

Hendrik Verschuur is toegetreden tot de raad van toezicht (rvt) van HVO-Querido. De arts zal zich met name bezighouden met de inhoudelijke kant van de zorg, zo laat de organisatie weten.

Verschuur werkt als kno-arts en hoofd-hals oncoloog bij het Haaglanden Medisch Centrum. Daarnaast is hij voorzitter van de rvt van het Amstelland Ziekenhuis in Amstelveen en van Dokters van de Wereld en lid van de rvt van de Viva! Zorggroep in de regio Kennemerland.