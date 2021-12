Ic-capaciteit maandag met honderd omhoog naar 1250

Interessant voor u

Na de 675 miljoen die het kabinet beschikbaar stelde voor de hogere lonen in de zorg, verhoogde de Nederlandse Zorgautoriteit veel zorgtarieven, ook die van de huisartsen. Maar op aandringen van de zorgverzekeraars draait de NZa de tariefverhoging voor de huisartsen tijdelijk terug. De verzekeraars zouden het niet kunnen betalen.

Revant medisch specialisten revalidatie en Amphia hebben een intentieverklaring getekend om revalidatiezorg voor volwassenen op het terrein van Amphia aan de Molengracht in Breda te vestigen. Hiervoor gaat Revant bouwen op het terrein van Amphia.

Ouderenzorgorganisatie Zorgbalans startte donderdag 2 december de bouw van een specialistisch geriatrisch behandelcentrum in Hillegom, genaamd ‘Sonnevanck’.

Peter van der Voort van UMCG: feitelijk is het ‘code zwart’

Feitelijk zijn we in de eerste fase van 'code zwart' beland. Dit zei senator en hoofd van de IC-afdeling van het UMC Groningen Peter van der Voort in de talkshow Beau.