IC HagaZiekenhuis moest plotseling sluiten na negeren waarschuwing

Een verdwenen brief heeft ervoor gezorgd dat de IC van het HagaZiekenhuis Zoetermeer op 29 september halsoverkop de deuren moest sluiten. Het ziekenhuis blijkt dan al meer dan een half jaar niet meer te kunnen aantonen dat de IC in Zoetermeer aan alle eisen voldeed, en dus eigenlijk als zodanig mocht opereren.

Een brief van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) belandde in februari tussen wal en schip. In deze brief waarschuwde de NVIC het toenmalige LangeLand Ziekenhuis dat op de IC een visitatie uitgevoerd moest worden, meldt Omroep West. Niemand heeft toen iets met die brief gedaan.

Eerste brief genegeerd

Op 11 september ontvangt het HagaZiekenhuis een herinneringsbrief van de NVIC. Er staat in dat zij niet meer kunnen garanderen dat de IC voldoet aan de in Nederland geldende standaard. En dat is wel nodig. Ze willen daarom een visitatie uitvoeren. Al snel wordt duidelijk dat het onmogelijk is om op korte termijn de zaken voor een visitatie geregeld te krijgen. Het kost veel tijd om de gevraagde informatie op orde te krijgen.

Als de brief van februari van diezelfde NVIC niet tussen wal en schip was gevallen, was dit wel gelukt. Want toen al waarschuwde de NVIC het toenmalige LangeLand Ziekenhuis dat op de IC opnieuw een onderzoek uitgevoerd moest worden. Niemand heeft toen iets met die brief gedaan.

Visitatie had geen prioriteit

In februari is het LangeLand Ziekenhuis gered van een faillissement door een fusie met het Haagse HagaZiekenhuis. Dat gebeurt na een jarenlange discussie over het uit elkaar gaan van de Reinier Haga Groep.

Als de deal uiteindelijk is beklonken treedt ook de raad van toezicht van de Reinier Haga Groep af en komt er een compleet nieuwe rvt voor het HagaZiekenhuis en het LangeLand. De nieuwe visitatie die nodig was vanwege veranderingen op de IC tijdens dit traject, had geen prioriteit.

Sluiting

Op 11 september is die prioriteit er wel. Op 25 september valt het besluit dat de IC in Zoetermeer dicht moet voor de zwaarste categorie patiënten. Vrijdag 29 september is het afgelopen met de intensive care. De beslissing is genomen in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Of de IC in het Zoetermeerse ziekenhuis onveilig was in de periode voor de sluiting is niet te zeggen. Wel laat een woordvoerder van het HagaZiekenhuis weten dat er is onderzocht of er in die tijd calamiteiten zijn geweest. Dat is volgens haar niet het geval. De ic zou sowieso op 1 december dicht gaan en plaatsmaken voor een zogenoemde HighCare-afdeling. Daar kunnen patiënten die snel achteruit gaan gestabiliseerd worden. Als het nodig is gaan ze met een mobiele IC naar Den Haag. (ANP / Skipr)