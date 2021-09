Ierland besluit derde coronaprik te geven

Ierland is het eerste Europese land dat heeft besloten een derde dosis van een coronavaccin aan te bieden. Vooralsnog gaat het om tachtigplussers en bewoners van verzorgingstehuizen van 65 jaar of ouder.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept landen op deze extra prikken voorlopig niet te zetten. WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus vindt dat de vaccins naar landen moeten gaan waar niet alle zorgmedewerkers en kwetsbaren zijn ingeënt.

De ouderen in Ierland krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna, ongeacht welk coronavaccin ze eerder toegediend hebben gekregen. Een voorwaarde is dat ze al minstens zes maanden volledig gevaccineerd zijn. De zogeheten boostershots moeten ervoor zorgen dat de Ierse ouderen voldoende beschermd blijven tegen covid-19. (ANP)