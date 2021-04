Iets minder coronapatiënten in ziekenhuizen, veel nieuwe opnames

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is opnieuw gedaald, ook al is het maar een beetje. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2327 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er zeven minder dan op woensdag.

In een week tijd was het aantal opgenomen patiënten met 223 gestegen. In de laatste twee dagen zijn juist 83 bedden vrijgekomen. Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1639 coronapatiënten, veertien minder dan een dag eerder. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares steeg wel, van 681 naar 688. Dat is het hoogste aantal sinds 14 januari.

De laatste keer dat de ic’s meer dan 700 coronapatiënten behandelden was op 10 januari.

Het aantal nieuwe opnames blijft wel oplopen. In de afgelopen 24 uur zijn 337 coronapatiënten op een verpleegafdelingen of intensive care beland. Vooral de ic’s kregen het aanzienlijk drukker met 61 nieuwe opnames. Dat is het hoogste aantal sinds 30 december.

Volgens de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) hebben de ziekenhuizen in de afgelopen zeven dagen 2057 coronapatiënten zien binnenkomen. Dat zijn er gemiddeld bijna 294 per dag, het hoogste peil sinds 6 januari.

Het LCPS verwacht dat het aantal opgenomen coronapatiënten de komende tijd stijgt. Over een paar weken behandelen de ziekenhuizen mogelijk zo’n 2900 coronapatiënten, het niveau van rond de jaarwisseling. Dat betekent dat er nog ongeveer 600 verpleeg- en ic-bedden bezet raken.

Ziekenhuizen hebben nog bijna 1700 bedden op verpleegafdelingen en intensive cares over. Dat komt neer op ongeveer vijftien beschikbare bedden per ziekenhuis, niet alleen voor coronapatiënten maar ook voor mensen met andere aandoeningen.

Op de intensive cares liggen nu in totaal 1121 patiënten. Onder normale omstandigheden hebben die afdelingen 1150 bedden beschikbaar. Dat was al uitgebreid naar 1350 en de capaciteit wordt nu verder verhoogd naar 1450.

Om de druk gelijkmatig te verdelen, worden nog steeds coronapatiënten verdeeld over het land. In het afgelopen etmaal zijn 21 mensen overgebracht naar een andere regio. Het is niet bekend hoeveel coronapatiënten een andere plek in hun eigen regio konden krijgen. (ANP)