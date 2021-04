Iets minder coronapatiënten in ziekenhuizen

In de afgelopen twee dagen zijn 63 bedden voor coronapatiënten vrijgekomen, maar het aantal opgenomen patiënten ligt nog steeds aanzienlijk hoger dan in de vorige week.

Verpleegafdelingen behandelen nu 1711 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dit zijn er 16 minder dan op donderdag en 71 minder dan op woensdag. In de drie dagen ervoor was het aantal coronapatiënten op die vleugels juist met bijna tweehonderd toegenomen.

Intensive cares behandelen nu 784 coronapatiënten, veertien minder dan op donderdag. In de dagen daarvoor was het aantal ic-patiënten juist met 68 gestegen.

Ziekenhuizen hebben in de afgelopen 24 uur 307 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Het is de derde achtereenvolgende dag dat dit aantal boven de 300 ligt. In de laatste zeven dagen registreerde het LCPS 2016 nieuwe opnames op de verpleegafdelingen en intensive cares. Dit komt neer op gemiddeld 288 per dag. (ANP)