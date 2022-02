IGJ: Aanwijzing Maria Service in Enschede deels beëindigd vanwege stoppen zorg

De IGJ heeft het eerste deel van de aanwijzing voor thuiszorgorganisatie Maria Service in Enschede beëindigd. Dit omdat Maria Service de zorgverlening aan cliënten die zorg kregen volgens de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet heeft gestopt, aldus de IGJ in een bericht.

Eind december gaf de inspectie Maria Service een aanwijzing. De organisatie was niet in staat om goede zorg volgens de normen te leveren. Cliënten liepen daarbij veiligheidsrisico’s. De aanwijzing bestaat uit twee delen. Voor deel een moest Maria Service voor 13 januari alle cliënten die zorg ontvingen volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet (ZW) overdragen aan een andere zorgaanbieder. Ook mocht Maria Service geen nieuwe cliënten meer aannemen.

Maria Service

Maria Service heeft per 1 januari de zorgverlening beëindigd aan cliënten die onder de Wlz of de ZW vallen. Ook heeft Maria Service geen nieuwe cliënten aangenomen. Dat is het einde van de eerste aanwijzing. Het tweede deel van de aanwijzing blijft nog wel van kracht. Maria Service mag pas weer cliënten aannemen en zorg verlenen als de inspectie heeft vastgesteld dat Maria Service voldoet aan de normen.