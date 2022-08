IGJ: Artsen vaker inschakelen in schoonheidssalons

Meer handelingen in schoonheidssalons moeten door artsen worden uitgevoerd. Dat stelt de IGJ na onderzoek. Het gaat om het gebruik van de mesogun en hyaluronpen, apparaatjes om rimpels en of lippen op te vullen.

RIVM heeft de werking van deze apparaten bekeken. Op basis van de onderzoeksresultaten beschouwt de inspectie behandelingen met een mesogun of een hyaluronpen, net als andere apparaten met vergelijkbare techniek, als het zetten van een injectie. Daarmee is het volgens de bestaande wet een “voorbehouden handeling”. Dat betekent dat deze alleen door een arts mag worden uitgevoerd.

In de wet staan handelingen die uitsluitend door geregistreerde zorgverleners mogen worden verricht. Apparaten worden niet vermeld. “De eerste types hyaluronpen en mesogun spoten de vloeistof oppervlakkig in. Intussen zijn er ook van dit soort apparaten die dieper de huid indringen. Er ontstond daardoor discussie in het veld over het gebruik van deze apparaten”, licht de inspectie toe. De organisatie spreekt zich nu voor de eerste keer expliciet uit over deze behandelmethoden.

Kennis van regelgeving

Bij schoonheidssalons mankeert het nogal eens aan de kennis van de wet- en regelgeving, zegt de IGJ na achttien bezoeken. Dat heeft de inspectie een “gematigd positief beeld opgeleverd van de kwaliteit en veiligheid”. Grote misstanden werden niet gezien en fillers en botox werden zoals het hoort overal toegediend door een arts.

Het vastleggen van protocollen en het opstellen van een klachtenregeling zijn punten van zorg. De inspectie merkte ook dat de bezochte schoonheidssalons lang niet altijd beseffen dat ze onder het toezicht van de IGJ vallen. (ANP)